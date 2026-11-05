Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề tại xã Ia Khươl

Dự án Trường Trung cấp nghề xã Ia Khươl được quy hoạch trên khu đất có diện tích hơn 31.964 m². Theo phương án quy hoạch sử dụng đất, diện tích xây dựng công trình hơn 18.176 m², chiếm tỷ lệ 56,86%; đất giao thông nội bộ, sân bãi hơn 6.739 m², chiếm 21,08%; đất cây xanh gần 7.049 m², chiếm 22,06%.
Về ngành nghề đào tạo, bậc trung cấp dự kiến có ngành nông nghiệp công nghệ cao; trồng trọt và bảo vệ thực vật; hướng dẫn du lịch; bảo trì và sửa chữa ô tô, xe máy; vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp.
Đối với trình độ sơ cấp, nhà trường sẽ đào tạo các nghề chế biến nông - lâm sản, chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả và lái xe ô tô. Các ngành nghề được định hướng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất.