(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, mức lương tối thiểu tháng và giờ tại các địa bàn thuộc tỉnh Gia Lai được điều chỉnh theo Nghị định số 399/2026/NÐ-CP của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động rà soát tiền lương, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm và hoàn thành hồ sơ trước ngày 31-1-2027.

Áp dụng mức lương tối thiểu theo 3 vùng

Theo hướng dẫn của BHXH tỉnh, từ ngày 1-1-2027, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được áp dụng theo 3 vùng.

Cụ thể, vùng II có mức lương tối thiểu 5,08 triệu đồng/tháng, 24.400 đồng/giờ, áp dụng tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Pleiku.

Vùng III có mức lương tối thiểu 4,45 triệu đồng/tháng, 21.400 đồng/giờ, áp dụng tại các phường: Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và các xã Biển Hồ, Gào.

Các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV, tương ứng 4,04 triệu đồng/tháng và 19.400 đồng/giờ.

Doanh nghiệp cần điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trước 31-1-2027. Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty CP May An Nhơn (phường Bình Định). Ảnh: Nguyễn Muội

So với mức hiện hành, lương tối thiểu tháng vùng II tăng 350 nghìn đồng, vùng III tăng 310 nghìn đồng và vùng IV tăng 340 nghìn đồng. Việc điều chỉnh nhằm cải thiện thu nhập, đời sống người lao động, đồng thời tạo cơ sở để các bên thỏa thuận tiền lương phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của DN.

BHXH tỉnh lưu ý, người sử dụng lao động hoạt động tại địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. “Trường hợp đơn vị, chi nhánh hoạt động tại các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tương ứng với địa bàn nơi đơn vị, chi nhánh hoạt động. Đối với đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất”, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý cho biết.

Doanh nghiệp rà soát tiền lương, mức đóng bảo hiểm

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng tác động trực tiếp đến giới hạn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng. Do đó, từ ngày 1-1-2027, mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng BHTN tại vùng II là 101,6 triệu đồng/tháng, vùng III là 89 triệu đồng/tháng và vùng IV là 80,8 triệu đồng/tháng. Các đơn vị đang đóng BHTN cho người lao động theo mức cao hơn giới hạn mới cần rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Trường hợp nào được tăng lương từ năm 2027? Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu là căn cứ để thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Theo đó, tiền lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm đủ thời giờ bình thường và hoàn thành công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tương ứng. Quy định này cũng áp dụng với người hưởng lương theo giờ, tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán sau khi quy đổi. Như vậy, từ ngày 1-1-2027, người lao động làm việc theo hợp đồng có mức lương thấp hơn mức tối thiểu vùng mới sẽ được điều chỉnh tăng để bảo đảm đúng quy định. Ngược lại, người có mức lương bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu mới không đương nhiên được tăng lương. Lưu ý, mức lương dùng để đối chiếu là tiền lương theo công việc hoặc chức danh, không phải tổng thu nhập hằng tháng gồm tiền thưởng, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Đối với BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động cần rà soát tiền lương làm căn cứ đóng, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và mức lương thực tế đã thỏa thuận, chi trả cho người lao động. Trong đó, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế, quy định của đơn vị để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với mức lương tối thiểu mới. Việc điều chỉnh không được dẫn đến xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định pháp luật. Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động đã được cam kết hợp pháp tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ông Đặng Văn Lý thông tin: “BHXH tỉnh đã có công văn đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chậm nhất đến ngày 31-1-2027 nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH để điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. Việc xác nhận quá trình tham gia và giải quyết các chế độ được thực hiện khi đơn vị phối hợp lập hồ sơ điều chỉnh mức lương theo quy định”.