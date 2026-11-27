(GLO)- TP. Hồ Chí Minh đưa việc sử dụng xe buýt, metro tối thiểu 2 lần/tuần vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Kết quả được xác thực điện tử và làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều 26-11, ông Nguyễn Hữu Nam - Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng (Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh) đã thông tin về phát động phong trào thi đua tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cán bộ, công chức, viên chức TP. Hồ Chí Minh được khuyến khích đi xe buýt, metro ít nhất 2 lần/tuần; kết quả sẽ gắn với đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng/VnE

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện công cộng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích.

Tiêu chí này sẽ được đưa vào đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được vận động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần. Kết quả thực hiện được ghi nhận, xác thực thông qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử, làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch. Các phương tiện được tính trong phong trào gồm: xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành phố sẽ tổ chức sơ kết phong trào vào quý II/2028, xem xét trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và giấy khen của thủ trưởng các đơn vị.

Đến quý IV/2030, thành phố tổng kết phong trào, đề xuất các hình thức khen thưởng, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Về mục tiêu, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện công cộng ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Thành phố đặt mục tiêu vận tải hành khách công cộng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại đô thị. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng đạt trên 95%, toàn bộ lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo.

Phong trào được triển khai theo 2 giai đoạn. Từ nay đến hết năm 2027, thành phố tập trung thay đổi nhận thức, hình thành thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028-2030 hướng đến mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều phương thức vận tải và thiết lập vùng phát thải thấp.

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh cho biết, phong trào được phát động trong bối cảnh TP.HCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1-7 đến hết năm 2026.

Trong tháng 7-2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ; metro số 1 phục vụ hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%. Sau 3 tháng, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách; tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% sau 4 tuần triển khai.