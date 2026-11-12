Hàng loạt doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh bị khởi kiện vì chậm đóng BHXH

(GLO)- Hàng nghìn doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh chậm đóng BHXH với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã chuyển 152 hồ sơ sang Viện Kiểm sát, trong đó 18 vụ việc đã có quyết định khởi kiện dân sự.

Tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đang được các cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh tập trung xử lý. Đáng chú ý, biện pháp khởi kiện vụ án dân sự công ích được triển khai nhằm buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Tính đến ngày 9-11-2026, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với VKSND khu vực làm việc với 10.899 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số tiền 2.722,55 tỷ đồng Ảnh: TTO

Theo thông tin từ BHXH TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 9-11-2026, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực làm việc với 10.899 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số tiền 2.722,55 tỷ đồng. Qua quá trình làm việc, các doanh nghiệp đã khắc phục 644,33 tỷ đồng, đạt 23,67% tổng số tiền chậm đóng.

Đáng chú ý, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chuyển 152 hồ sơ sang VKSND khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền chậm đóng 325,52 tỷ đồng.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ các cơ quan BHXH cơ sở, VKSND khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự. Đến thời điểm báo cáo, Tòa án đã xét xử 5 vụ án và ban hành bản án.

Trước đó, ngày 26-9, VKSND khu vực 4 TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi kiện 2 doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, với tổng số tiền nợ bảo hiểm hơn 28 tỷ đồng.

2 vụ kiện được thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện. Trước khi tiến hành khởi kiện, các cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nhưng chưa đạt kết quả.

Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, những doanh nghiệp có số tiền và thời gian chậm đóng lớn, đặc biệt là các trường hợp chậm đóng từ 3 tháng trở lên hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm lao động dễ bị tổn thương, được ưu tiên đưa vào diện phối hợp xử lý.

Trong đó có phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản và người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết chế độ hưu trí.

Thời gian tới, BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với VKSND khu vực rà soát hồ sơ, bổ sung tài liệu, chứng cứ và đôn đốc tiến độ xử lý. Những trường hợp có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ được củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.