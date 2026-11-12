Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Hàng loạt doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh bị khởi kiện vì chậm đóng BHXH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, TH&CL, TTO)

(GLO)- Hàng nghìn doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh chậm đóng BHXH với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã chuyển 152 hồ sơ sang Viện Kiểm sát, trong đó 18 vụ việc đã có quyết định khởi kiện dân sự.

Tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đang được các cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh tập trung xử lý. Đáng chú ý, biện pháp khởi kiện vụ án dân sự công ích được triển khai nhằm buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

hang-loat-doanh-nghiep-o-tp-ho-chi-minh-bi-khoi-kien-vi-cham-dong-bhxh.jpg
Tính đến ngày 9-11-2026, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với VKSND khu vực làm việc với 10.899 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số tiền 2.722,55 tỷ đồng Ảnh: TTO

Theo thông tin từ BHXH TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 9-11-2026, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực làm việc với 10.899 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số tiền 2.722,55 tỷ đồng. Qua quá trình làm việc, các doanh nghiệp đã khắc phục 644,33 tỷ đồng, đạt 23,67% tổng số tiền chậm đóng.

Đáng chú ý, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chuyển 152 hồ sơ sang VKSND khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền chậm đóng 325,52 tỷ đồng.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ các cơ quan BHXH cơ sở, VKSND khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự. Đến thời điểm báo cáo, Tòa án đã xét xử 5 vụ án và ban hành bản án.

Trước đó, ngày 26-9, VKSND khu vực 4 TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi kiện 2 doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, với tổng số tiền nợ bảo hiểm hơn 28 tỷ đồng.

2 vụ kiện được thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện. Trước khi tiến hành khởi kiện, các cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nhưng chưa đạt kết quả.

Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, những doanh nghiệp có số tiền và thời gian chậm đóng lớn, đặc biệt là các trường hợp chậm đóng từ 3 tháng trở lên hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm lao động dễ bị tổn thương, được ưu tiên đưa vào diện phối hợp xử lý.

Trong đó có phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản và người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết chế độ hưu trí.

Thời gian tới, BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với VKSND khu vực rà soát hồ sơ, bổ sung tài liệu, chứng cứ và đôn đốc tiến độ xử lý. Những trường hợp có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ được củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Tin tức

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Tin tức

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Hơn 600 học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Pháp luật

(GLO)- Chiều 7-11, hơn 600 học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được tham gia phiên tòa giả định vụ án “Vi phạm quy định về an toàn giao thông” và “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ”.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Tin tức

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null