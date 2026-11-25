(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 42 bị can trong đường dây rửa tiền liên quan đánh bạc trực tuyến. Cơ quan điều tra phát hiện 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng, riêng gần 100 tài khoản ghi nhận dòng tiền hơn 9.000 tỷ đồng.

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 42 đối tượng để điều tra về 5 tội danh gồm: rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động bằng cách thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm với nhiệm vụ riêng biệt, từ tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng đến bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt.

Hoạt động được tổ chức theo ca, liên tục ngày đêm. Một số người đứng tên tài khoản được bố trí tại TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau; những người khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để trực tiếp xác thực giao dịch bằng khuôn mặt khi có yêu cầu.

Đáng chú ý, qua trích xuất một phần dữ liệu từ điện thoại và máy tính của những người liên quan, cơ quan điều tra ghi nhận có 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Trong đó, lực lượng chức năng lựa chọn 29 người với 481 tài khoản để xác minh dòng tiền. Kết quả kiểm tra gần 100 tài khoản bước đầu ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Qua truy vết dòng tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã dùng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản ngân hàng thuê để mua USDT, sau đó chuyển số USDT này sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc của khoản tiền và người thực tế thụ hưởng.

Trong quá trình truy vết, cơ quan điều tra lựa chọn một số giao dịch chuyển tiền để xác minh. Qua đấu tranh, cả 7 người được xác minh trong các giao dịch này đều khai nhận có tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền.

Mở rộng điều tra, Công an còn phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan vụ án. Đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với hơn 60 người có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập tài liệu chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi, vai trò của từng người trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.