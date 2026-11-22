(GLO)- Tự ý tổ chức cưa hạ, đào bật gốc 17 cây xanh trong khuôn viên trường khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 22-11, UBND xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao, liên quan đến vụ tự ý chặt hạ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Các cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao bị cưa hạ thân, cành, đào gốc. Ảnh: VTC News

Theo quyết định kỷ luật, ông Việt không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý cây xanh. Cụ thể, ông đã tự tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, nội dung cắt hạ cây xanh cũng không được đưa ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Việc đốn hạ, đào bứng và di chuyển cây xanh được xác định chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, vượt quá thẩm quyền của hiệu trưởng.

Mặc dù đây là lần đầu vi phạm, nhưng hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, ảnh hưởng ra ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày 18-11-2026. Trong thời gian này, ông Việt không được xét thi đua, khen thưởng theo quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cây xanh trong khuôn viên một số trường học trên địa bàn bị cưa hạ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại 2 điểm trường Tiểu học và THCS thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao có tổng cộng 17 cây xanh bị cắt ngang thân, cưa sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

Các cây bị đốn hạ gồm nhiều chủng loại như xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít. Đáng chú ý, phần lớn số cây này được trồng từ khoảng năm 2005, có thời gian sinh trưởng hơn 20 năm, nhiều cây có đường kính thân lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn thân, cành và gỗ của những cây bị cưa hạ đã được vận chuyển khỏi hiện trường. Đoàn kiểm tra chỉ ghi nhận phần gốc cây còn lại và một số lóng gỗ. Đặc biệt, qua quan sát trực quan, đoàn kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh trên các cây được kiểm tra.

Một gốc cây bị cưa hạ. Ảnh: Chí Chí/TTO

Giải trình với cơ quan chức năng, ông Phạm Quốc Việt cho biết, việc cắt hạ cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy, đổ gây thiệt hại về người và tài sản. Sau khi cưa hạ, số thân gỗ và cành cây được cho người dân mang về làm củi.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác định nhà trường không thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi xử lý cây xanh. Việc quản lý, thu hồi và xử lý số gỗ sau khi cưa hạ cũng phải tuân thủ quy định về quản lý tài sản công.