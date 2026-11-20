(GLO)- Ở mỗi địa bàn, bằng tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần chủ động đổi mới, nhiều nhà giáo đã có những cách làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT công nhận 6 nhà giáo của tỉnh Gia Lai đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” toàn quốc, gồm: Cô Quách Thị Ngọc Huế - Nhà giáo Ưu tú, giáo viên Trường Tiểu học Đăk Djrăng (xã Mang Yang); thầy Nguyễn Trọng Hùng - giáo viên Trường Tiểu học Hoài Nhơn Đông (phường Hoài Nhơn Đông); thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ); cô Nguyễn Thị Tình - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt (phường Ayun Pa); thầy Nguyễn Ngọc Toàn - giáo viên Trường Tiểu học Phù Mỹ Bắc (xã Phù Mỹ Bắc); cô Phan Thị Thanh Thúy - Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Hoài Nhơn Tây (phường Hoài Nhơn Tây).

Đổi mới từ những điều gần gũi

Hơn 28 năm gắn bó với nghề, cô giáo Quách Thị Ngọc Huế (Trường Tiểu học Đăk Djrăng) đã dành nhiều tâm huyết đồng hành, dạy học sinh dân tộc thiểu số.

Với học sinh lớp 1 nơi đây, rào cản ngôn ngữ khiến việc học tiếng Việt không dễ dàng. Để giúp các em tiếp thu tốt hơn, cô Huế tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp, kết hợp đồ dùng trực quan, tranh ảnh, video và trò chơi gần gũi.

“Để rèn chữ, tôi phân nhóm các nét chữ cơ bản để trẻ dễ tiếp cận, từng bước làm chủ tiếng Việt, tạo nền tảng vững chắc cho các bậc học tiếp theo” - cô Huế chia sẻ.

Cô giáo Quách Thị Ngọc Huế có 28 năm gắn bó với học sinh tại các điểm trường vùng khó khăn. Ảnh: T.D

Ông Lê Thiên Thinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Djrăng - nhận xét: Cô Huế là giáo viên tâm huyết, yêu nghề, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025. Năm 2026, cô là 1 trong 70 nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, thầy Trương Công Hương từng nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” của Trung ương Đoàn năm 2023 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 vì những đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

Cùng Ban Giám hiệu, thầy triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ tuyển sinh và tốt nghiệp THCS của trường luôn đạt 100%.

Thầy Trương Công Hương tích cực kết nối các nguồn lực, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Thầy Hương cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, thầy còn kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh khó khăn bằng hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập; vận động xây dựng một ngôi nhà cho học sinh mồ côi thông qua chương trình “Sức mạnh 2000” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thầy cũng kết nối Quỹ “Nuôi em 500” hỗ trợ 4 học sinh tiền ăn hằng tháng, mỗi em 500 nghìn đồng đến năm 18 tuổi.

Tại Trường Tiểu học Hoài Nhơn Tây, cô Phan Thị Thanh Thúy bắt đầu đổi mới từ việc quan tâm, đồng hành với từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cô Phan Thị Thanh Thúy (Trường Tiểu học Hoài Nhơn Tây, phường Hoài Nhơn Tây) luôn quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong học tập và đời sống. Ảnh: T.D

Em Võ Huỳnh Thúy Kiều (lớp 2A3) là học sinh khuyết tật, khá rụt rè. Để giúp em tự tin, hòa nhập với bạn bè, cô Thúy thường xuyên động viên, hỗ trợ và phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, sự tiến bộ của em.

“Em được cô Thúy yêu thương, dạy dỗ nên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Giờ thì em thích đến trường học chữ, được gặp thầy cô, bạn bè” - Thúy Kiều bày tỏ.

Không chỉ chăm lo học sinh trong lớp, cô Thúy còn vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo, học bổng và nhu yếu phẩm cho học sinh khó khăn.

Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ đồng nghiệp thiết kế bài dạy, xây dựng học liệu và tổ chức hoạt động giáo dục.

Lan tỏa tinh thần tiên phong

Ở Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tình xác định đổi mới phải xuất phát từ đặc điểm học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Với khoảng 80% học sinh là người dân tộc thiểu số, cô cùng tập thể giáo viên triển khai các giải pháp phù hợp, trong đó có sáng kiến phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém, góp phần cải thiện kết quả học tập. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường nhiều năm liền đạt 100%.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tình cùng tập thể Trường THPT Lý Thường Kiệt triển khai nhiều giải pháp dạy học phù hợp với đặc điểm học sinh, trong đó khoảng 80% là người dân tộc thiểu số. Ảnh: T.D

Trên cương vị hiệu trưởng, cô Tình tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào dạy học. Đáng chú ý, sáng kiến “Nâng cao năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 thông qua mô hình học tập C.P.A và bộ công cụ “Smart AI Thinker” trong dạy học tích hợp liên môn Toán - Tin” được công nhận có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh năm 2026.

Còn thầy Nguyễn Trọng Hùng - giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Hoài Nhơn Đông, chú trọng đổi mới phương pháp và bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thầy còn chủ động tuyên truyền giáo dục STEM cấp tiểu học đến đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

Thầy Nguyễn Trọng Hùng chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy môn Mỹ thuật, khơi gợi và phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Ảnh: NVCC

Những đổi mới trong giảng dạy cũng được thể hiện qua kết quả bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi. Trong 5 năm qua, học sinh do thầy Hùng hướng dẫn đã đạt một số thành tích đáng chú ý: Giải triển vọng cấp quốc gia tại cuộc thi vẽ tranh “Trường học hạnh phúc” năm 2025; có 1 tác phẩm vào vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề môi trường năm 2025 cùng 1 giải nhất và 2 giải nhì tại cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo quê hương” do Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức…

Với thầy Nguyễn Ngọc Toàn - giáo viên Trường Tiểu học Phù Mỹ Bắc, đổi mới được thể hiện qua từng giờ dạy và cách tổ chức hoạt động lớp học. Trong giai đoạn 2020-2026, khi đảm nhiệm công tác chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5, thầy luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh để hỗ trợ các em trong học tập, hoạt động ngoại khóa.

Hằng năm, 100% học sinh lớp thầy chủ nhiệm hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạt từ 64% trở lên.

Thầy Nguyễn Ngọc Toàn có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: NVCC

Thầy Toàn còn xây dựng và áp dụng nhiều sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy như tích hợp di sản văn hóa trong dạy học Địa lý Việt Nam lớp 5; sử dụng trò chơi ở hoạt động khởi động và vận dụng khi dạy các dạng bài mở rộng vốn từ. “Qua đó, góp phần làm phong phú hoạt động dạy học, tạo thêm hứng thú cho học sinh” - thầy nhấn mạnh.

Dù công tác ở những địa bàn khác nhau, các nhà giáo tiêu biểu vẫn kiên trì đổi mới từ những việc làm hằng ngày, bằng tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Những đóng góp thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong ngành Giáo dục tỉnh nhà.