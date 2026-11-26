Tận tâm chăm sóc trẻ

Chiều muộn, điểm Trường Mầm non Đội 711 đóng tại xã Ia Pnôn (thuộc Trường Mầm non 18/4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, Binh đoàn 15) vẫn còn nhiều phụ huynh đến đón con. Không ít người còn mặc quần áo lao động, mồ hôi lấm lem nhưng khi thấy con mình đang vui đùa bên cầu trượt, hay tô dở bức tranh, họ ráng đợi vì các cô giáo vẫn đang tận tình chỉ bảo, hướng dẫn các bé.

Tiết ngoại khóa của học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đứng chờ cô con gái 4 tuổi, chị Rơ Mah H’Linh cho biết: Vợ chồng tôi làm công nhân cạo mủ cao su, cũng may có điểm trường của đơn vị để gửi con nhờ các cô chăm sóc, nuôi dưỡng nên chúng tôi yên tâm lao động.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Thị Thư - Hiệu trưởng Trường Mầm non 18/4 - cho biết: Ngoài điểm chính, trường còn có 18 điểm trường lẻ, đang chăm sóc và nuôi dưỡng 585 cháu từ 1 - 5 tuổi. Do các đội sản xuất phân tán, đa số là con em của công nhân và người dân tộc thiểu số trên địa bàn nên giờ đón và trả các cháu cũng có sự khác biệt.

Thông thường, chúng tôi bắt đầu đón các cháu lúc 5 giờ 30 phút sáng và trả các cháu về gia đình lúc 17 giờ. Nhưng nhiều công nhân và người dân bận lao động sản xuất nên có khi 21 giờ mới đón. Khi ấy, cô giáo phải ở lại trường lo cho các cháu ăn, tắm rửa, thay đồ vì nếu các cháu về nhà muộn mới tắm rửa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mai không đến lớp được.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đóng trên địa bàn xã Ia Dơk, ngoài điểm trường chính còn có 11 điểm trường lẻ nằm trên vành đai biên giới, nơi có các đội sản xuất của đơn vị đứng chân. Điều kiện đi lại, sinh hoạt còn khó khăn nhưng công tác giáo dục và chăm sóc các cháu vẫn được đơn vị chú trọng.

Có con gái đang học lớp mẫu giáo lớn tại điểm trường Đội 9, chị Rơ Mah H’Tâm (xã Ia Chia) cho biết: “Vì phải đi làm sớm nên chúng tôi quan tâm nhất là nơi gửi con. Thật tốt là đơn vị đã có các điểm trường lẻ. Ở đây, các cháu được chăm sóc, nuôi dạy trong môi trường thân thiện, yêu thương và tiến bộ nên ai cũng yên tâm gửi con”.

Quan tâm đầu tư cho giáo dục mầm non

Hiện nay, Binh đoàn 15 duy trì 9 trường mầm non, 2 nhà trẻ với 103 điểm trường, trong đó có 4 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tổ chức 118 nhóm trẻ và 130 lớp mẫu giáo; có gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Binh đoàn đã huy động gần 5.000 trẻ trong độ tuổi đến trường, đạt tỷ lệ 99%; trong đó có trên 50% là trẻ người dân tộc thiểu số.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: Chúng tôi luôn xác định chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ là việc làm quan trọng, đặc biệt là công tác giáo dục mầm non, khi các em mới làm quen với con chữ và tiếng nói. Những năm qua, Binh đoàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các trường học, điểm trường, đảm bảo trẻ em trong độ tuổi nơi các đơn vị đứng chân được đến trường. Cùng với đó, chúng tôi tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đảm đương tốt công việc, đam mê với nghề, yêu trẻ.

Học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng vui chơi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong năm học 2026 - 2027, Binh đoàn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các trường và điểm trường; chi hơn 256 triệu đồng mua sắm thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi và phương tiện phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện nay, 100% trường và điểm trường được đầu tư tương đối đồng bộ, gồm hệ thống phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú, công trình vệ sinh, sân chơi, mái che và các thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Ia Nan - cho biết: Trên địa bàn xã có các đơn vị của Binh đoàn 15 đứng chân. Tại các đội sản xuất đều có các điểm trường mầm non đảm bảo nơi ăn ở và vui chơi cho các cháu. Điều này phần nào giảm áp lực đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực trong công tác giáo dục mầm non của địa phương.