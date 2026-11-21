(GLO)- Từ ngày 1-7-2027, toàn bộ khuôn viên trường đại học, cao đẳng và học viện sẽ thuộc diện cấm hút thuốc lá, bao gồm cả khu vực ngoài trời. Quy định mới nhằm xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người học và giảng viên.

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, đáng chú ý là quy định mở rộng phạm vi địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các cơ sở giáo dục.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Riêng một số quy định, trong đó có quy định về cấm trưng bày thuốc lá, được áp dụng theo lộ trình riêng từ ngày 1-1-2028.

Từ ngày 1-7-2027, toàn bộ khuôn viên trường đại học, cao đẳng và học viện sẽ thuộc diện cấm hút thuốc lá, bao gồm cả khu vực ngoài trời. Ảnh minh họa: AI

Theo quy định mới, các trường đại học, cao đẳng, học viện sẽ thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn cả trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.

Phạm vi cấm bao gồm: giảng đường, phòng học, thư viện, phòng làm việc, nhà ăn, hành lang, sân trường, khu vực cây xanh và các không gian ngoài trời khác.

Quy định này được kỳ vọng khắc phục tình trạng hút thuốc tại những khu vực ngoài trời trong trường học vốn chưa thuộc diện cấm hoàn toàn theo quy định trước đây.

Việc mở rộng phạm vi cấm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế tác động của khói thuốc thụ động và xây dựng môi trường học tập, làm việc an toàn, văn minh. Đặc biệt, đây cũng là giải pháp góp phần ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên tiếp xúc, sử dụng thuốc lá ngay trong môi trường giáo dục.

Bên cạnh việc cấm hút thuốc, luật mới còn điều chỉnh quy định về kinh doanh thuốc lá tại khu vực gần các cơ sở giáo dục. Theo đó, phạm vi cấm bán thuốc lá trong bán kính 100 m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất được mở rộng đối với các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là siết chặt hoạt động kinh doanh và quảng bá sản phẩm thuốc lá. Từ ngày 1-1-2028, các cơ sở phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc lá bị cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh và nhãn thuốc lá nhằm nhận diện sản phẩm, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

Luật cũng bổ sung quy định cấm tiếp thị liên kết thuốc lá trong thương mại điện tử tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá trên sàn thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác, trừ giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Đáng chú ý, các hành vi đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm cũng thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.