1,8 tấn cần sa được giấu dưới đáy sọt nhãn tuồn từ Thái Lan về Việt Nam

(GLO)- Hơn 1,8 tấn cần sa được hút chân không, buộc dưới đáy sọt nhựa rồi phủ nhãn khô lên trên, vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị). Đường dây đã thực hiện trót lọt 14 chuyến hàng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đưa hơn 1,8 tấn cần sa từ Thái Lan về Việt Nam bằng cách ngụy trang trong các sọt nhãn khô.

Tang vật vụ án. Ảnh: C04/TNO

Theo kết luận điều tra, đường dây bắt đầu hình thành vào cuối năm 2024, khi Phạm Việt Anh (42 tuổi), Tống Thanh Tùng (43 tuổi, cùng quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Việt (30 tuổi, quê Nghệ An) hoạt động kinh doanh trái cây từ Thái Lan về Việt Nam.

Trong quá trình làm ăn, Việt Anh quen biết vợ chồng người Thái Lan tên Chăm và Xôm - chủ 1 công ty kinh doanh cần sa hợp pháp tại Bangkok. Xôm đặt vấn đề nhờ Việt Anh đưa cần sa từ Thái Lan về Việt Nam. Việt Anh đồng ý, sau đó rủ Tùng và Việt tham gia.

Để vận chuyển ma túy qua biên giới, Việt Anh liên hệ 1 người Thái Lan tên Óm. Người này hướng dẫn đóng cần sa vào các túi nhỏ, hút chân không, buộc cố định dưới đáy sọt nhựa đựng trái cây bằng dây sắt, sau đó phủ nhãn khô lên trên và đậy nắp lại.

Mỗi sọt chứa từ 1-4 túi cần sa, mỗi túi khoảng 500 gram. Các sọt nhãn khô được xếp vào container cùng nhãn tươi, vận chuyển qua Công ty JPM từ Thái Lan về Việt Nam.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, Óm còn sử dụng các mối quan hệ tại cửa khẩu Thái Lan để tác động việc kẹp chì container nhằm tránh bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển.

Khi hàng về Việt Nam, các container được đưa xuống Hưng Yên. Nhóm này thuê xe tải bốc riêng các sọt nhãn khô chứa cần sa để chuyển đến các kho trong nước; nhãn tươi không chứa ma túy được bán cho người dân địa phương làm long nhãn.

Sau 3 chuyến vận chuyển trót lọt, đầu năm 2025, Việt Anh, Tùng và Phùng Minh Thuận (38 tuổi, quê Quảng Trị) sử dụng tiền công có được để mua lại 1 nông trại trồng cần sa tại Bangkok (Thái Lan) làm nơi tập kết và đóng gói hàng.

Nhóm này còn đầu tư 1 xưởng sấy nhãn khô tại Chiang Mai, sau đó chuyển nhãn về nông trại để phục vụ việc ngụy trang cần sa trước khi đưa về Việt Nam.

C04 xác định đường dây đã thực hiện trót lọt 14 chuyến vận chuyển. Trong đó, Nguyễn Văn Việt phải chịu trách nhiệm về hơn 1,8 tấn cần sa, thu lợi bất chính 644 triệu đồng; Phạm Việt Anh liên quan 1,2 tấn, thu lợi 160 triệu đồng; Tống Thanh Tùng liên quan 1,2 tấn, thu lợi 479 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, nhóm vận chuyển tại Việt Nam được trả công tới 100 triệu đồng mỗi chuyến hoặc 50 triệu đồng mỗi người/lần.

Ngoài đường dây vận chuyển xuyên biên giới, C04 còn làm rõ nhóm đối tượng trong nước tổ chức mua bán cần sa thông qua các hội nhóm trên Telegram. Người mua và người bán chỉ liên lạc trực tuyến, không gặp mặt, không biết rõ danh tính của nhau.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử USDT, còn khâu giao nhận sử dụng các ứng dụng vận chuyển, giao hàng phổ biến.

Trong vụ án này, C04 đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 6 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, 9 người liên quan đã được tách ra xử lý trong 1 vụ án khác.