(GLO)- Tối 28-11, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đi xe máy tử vong khi tông vào xe tải đang dừng bên đường.

Nạn nhân được xác định là anh M.H.N. (SN 1989, trú tại thôn Hòa Phú 3, xã Chư Păh).

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh N. tử vong. Ảnh: Cao Đoàn

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh N. điều khiển xe máy BKS 81X1-120.xx lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Hòa Phú 1, xe máy của anh N. đã tông vào đuôi xe tải BKS 82K-51xx đang dừng cùng chiều phía trước.

Chiếc xe tải do anh Lê Văn Trình (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển dừng bên lề phải do gặp phải sự cố bất ngờ.

Vụ tai nạn khiến anh N. bị thương nặng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện các lực lượng của Công an tỉnh đang phối hợp với những đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ tai nạn.