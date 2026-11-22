(GLO)- Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định đất đai và tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng phải ghi đầy đủ họ tên cả hai trên sổ đỏ.

Luật Đất đai sửa đổi gồm 13 chương, 112 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027. Trong đó, luật quy định trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Luật Đất đai sửa đổi quy định, đất đai và tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng phải ghi đầy đủ họ tên cả hai trên sổ đỏ. Ảnh minh họa: TPO

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi bình đẳng của vợ và chồng đối với tài sản chung, hạn chế những tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng, chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản.

Không chỉ áp dụng đối với tài sản chung đứng tên vợ chồng, luật mới còn quy định cụ thể cách ghi tên trên giấy chứng nhận đối với đất thuộc quyền sử dụng chung của các thành viên hộ gia đình.

Theo đó, trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình, giấy chứng nhận được cấp ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất và trao cho người đại diện.

Nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất có nhu cầu, giấy chứng nhận có thể ghi tên người đại diện hộ gia đình. Tuy nhiên, trường hợp trong số các thành viên có chung quyền sử dụng đất có cả vợ và chồng thì vẫn phải ghi đầy đủ họ tên cả 2 người.

Việc xác định những thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định này được kỳ vọng giúp minh bạch quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tài sản có sự đóng góp hoặc quyền lợi chung của 2 vợ chồng nhưng giấy chứng nhận chỉ thể hiện tên 1 người.

Một điểm mới khác của Luật Đất đai sửa đổi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trên cả nước, dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy.

Đáng chú ý, giấy chứng nhận điện tử và giấy chứng nhận bằng giấy có giá trị pháp lý như nhau. Đây là cơ sở để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản lý đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng khả năng khai thác dữ liệu đất đai.

Đối với thửa đất có nhiều người cùng quyền sử dụng hoặc nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cho mỗi người. Nếu những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản có yêu cầu, có thể cấp chung 1 giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.