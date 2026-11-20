(GLO)- Ngày 20 - 11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Bà Đinh Ly An - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2026, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm. Từ ngày 15-12-2025 đến 14-11-2026, toàn tỉnh xảy ra 1.082 vụ, giảm 284 vụ (20,79%) so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Công an đã điều tra, khám phá 952 vụ, đạt tỷ lệ 87,98%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ đạt kết quả tích cực...

Đại diện Công an tỉnh và phòng nghiệp vụ thông tin về thực trạng công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Linh

Thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh nêu những chỉ tiêu trong công tác đảm bảo ANTT địa phương. Ảnh: Nhật Linh

Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn tăng, đáng chú ý là giết người, hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội phạm ma túy. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí giải quyết mâu thuẫn; các vụ xâm hại trẻ em và việc quản lý người sử dụng ma túy tiếp tục đặt ra yêu cầu trong công tác phòng ngừa.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân gia tăng một số loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại trẻ em và ma túy; đánh giá cụ thể công tác quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, người sử dụng ma túy và người có nguy cơ tái nghiện. Các ý kiến cũng quan tâm đến số vụ án tạm đình chỉ điều tra, giải pháp hỗ trợ việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù.

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Linh

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đinh Ly An ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026. Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phân tích, làm rõ nguyên nhân những loại tội phạm tăng, các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp khắc phục phù hợp; chú trọng công tác phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp năm 2027, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.