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Khởi tố 3 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan 3 tiệm vàng lớn ở Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến các cửa hàng vàng bạc, trang sức được nhiều người biết đến ở phường Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 27-10-2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức này.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

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Thời điểm cơ quan Công an kiểm tra các tiệm vàng vào ngày 27-10. Ảnh: Nguyễn Chơn

Với chứng cứ thu thập được từ các sản phẩm trưng bày, niêm yết, kinh doanh tại cơ sở vàng bạc nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và kết quả giám định chuyên môn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ nhiều hành vi vi phạm.

Tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H. (phường Quy Nhơn) lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels.

Cơ quan Công an xác định cơ sở này không chỉ thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ngay tại cơ sở.

Một thợ kim hoàn của doanh nghiệp này khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Với vi phạm này, không chỉ chủ cơ sở mà người thợ trực tiếp gia công cũng đã bị khởi tố.

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Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo hoạt động kiểm tra tại các cơ sở. Ảnh: Trang An ninh Gia Lai

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T. (phường Quy Nhơn), lực lượng Công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TP. Hồ Chí Minh rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M. (phường Quy Nhơn), kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Trong 3 vụ án đã khởi tố nói trên, cơ quan Công an xác định có 403 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng.

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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