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Chiều nay (16-11), tòa sẽ tuyên án Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo

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NHÃ UYÊN (theo TTO, TNO, VOV)

(GLO)- Sau 13 ngày xét xử và hơn 1 tuần nghị án, chiều 16-11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội dự kiến tuyên án Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng, với 920 vụ việc và hơn 900 người bị hại.

Theo lịch xét xử, phiên tòa sẽ làm việc trở lại lúc 14 giờ 30 phút. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án tù chung thân; Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

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Mr Pips - Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long/TTO

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức hệ thống sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm lôi kéo người dân đầu tư. Đường dây này sử dụng 81 công ty, vận hành 36 sàn giao dịch, khoảng 40 văn phòng kinh doanh với hơn 1.700 nhân viên.

Các sàn giao dịch được thiết kế để tạo lòng tin, khiến khách hàng liên tục nạp tiền với hy vọng sinh lời hoặc gỡ lại khoản đã mất. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch thực chất nằm dưới sự kiểm soát của nhóm đối tượng.

Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý hệ thống văn phòng kinh doanh, liên quan 287 vụ lừa đảo với số tiền khoảng 339 tỷ đồng.

Một trong những tình tiết gây chú ý tại phiên tòa là khối tài sản đặc biệt lớn được các bị cáo tích lũy, cất giữ và chuyển đổi từ tiền mặt sang vàng, bất động sản, siêu xe.

Theo tài liệu điều tra được Viện Kiểm sát công bố, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng 188 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142 kg vàng thông qua các giao dịch trên Telegram.

Số vàng được đúc thành những thỏi nguyên khối, không có nhãn hiệu, ký tự và đưa về căn hộ tại Hà Nội cất giữ. Khi khám xét, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ số vàng này, được định giá 356 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Ngọ cho rằng số vàng là tiền lương, thưởng trong quá trình làm việc và đề nghị định giá lại. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát bác bỏ quan điểm này, khẳng định số vàng có nguồn gốc từ tiền phạm tội.

Ngoài ra, bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc giúp Nam quản lý, cất giữ và chuyển đổi lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ. Theo lời khai tại tòa, có những kiện tiền chứa từ 10-20 tỷ đồng được vận chuyển bằng xe đẩy xuống tầng hầm chung cư rồi đưa lên căn hộ cất giữ.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, cơ quan công tố xác định hệ thống thanh toán qua Công ty CP Ngân Lượng có liên quan đến dòng tiền từ các sàn giao dịch của nhóm Mr Pips.

Từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 người bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua hệ thống Ngân Lượng để nạp tiền vào các sàn giao dịch. Theo cáo buộc, dù nhận được nhiều công văn yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan, Shark Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí.

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Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: Phúc Bình/TNO

Cơ quan công tố còn xác định bị cáo chỉ đạo 2 nhân viên phối hợp với phía các sàn cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan Công an. Tại phiên tòa, Shark Bình thừa nhận trách nhiệm đối với những chỉ đạo của mình. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Trong lời nói sau cùng, Mr Pips xin lỗi những người đã mất tiền, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm mức án tù chung thân xuống 30 năm tù và mong tài sản bị thu giữ sớm được xử lý để bồi thường cho các bị hại.

Đối với trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Phó Đức Nam bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường hơn 335 tỷ đồng, sau khi khấu trừ các khoản liên quan để tránh tính trùng nghĩa vụ. 2 bị cáo tự nguyện sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Chiều nay, ngoài việc quyết định hình phạt đối với 188 bị cáo, Hội đồng xét xử dự kiến đưa ra phán quyết về trách nhiệm bồi thường và phương án xử lý khối tài sản đã bị thu giữ, kê biên, phong tỏa. Đây cũng là nội dung được hơn 900 người bị hại đặc biệt quan tâm sau thời gian dài chờ đợi quyền lợi được giải quyết.

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