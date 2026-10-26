Hôm nay xét xử Mr Pips - Shark Bình: Vì sao phải tổ chức phiên tòa tại 3 điểm cầu?

(GLO)- Sáng nay (26-10), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Mr Pips và Shark Bình. Với hàng trăm luật sư, bị hại và người liên quan được triệu tập, phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu.

Cụ thể, Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng 185 bị cáo khác bị xét xử trong vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Shark Bình (trái) và Mr Pips. Ảnh: Vietnamnet

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; trong khi Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng bị xét xử về tội rửa tiền.

Ngoài ra, vợ của bị cáo Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cùng 184 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, với hơn 200 luật sư tham gia bào chữa. Đáng chú ý, tòa án tổ chức xét xử theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng người tham gia tố tụng đông. Tòa án triệu tập 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng. Việc bố trí nhiều điểm cầu giúp phân bổ người tham gia, bảo đảm điều kiện tổ chức xét xử và tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết vụ án.

Theo đó, điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động xét xử chính với sự tham gia của Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo và luật sư.

Điểm cầu thứ hai đặt tại hội trường Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, phục vụ việc tham gia phiên tòa của các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu còn lại đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 thuộc Công an TP. Hà Nội, phục vụ các bị cáo đang bị tạm giam. Trong số 188 bị cáo, có 163 người bị tạm giam và 25 người được tại ngoại.

Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan đến Phó Đức Nam - người bị cáo buộc điều hành hệ thống website giả mạo các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư và Shark Bình.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong hoạt động lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trực tuyến. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nam liên quan đến 920 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Phiên tòa sẽ làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo, đồng thời xem xét trách nhiệm bồi thường và giải quyết quyền lợi của các bị hại theo quy định pháp luật.