Cạo sửa 2 tờ vé số hết hạn, 1 thanh niên ở Đồng Nai lừa đại lý lấy 15,5 triệu đồng

(GLO)- 1 thanh niên ở Đồng Nai đã cạo sửa ngày mở thưởng trên 2 tờ vé số không trúng thưởng, biến vé cũ thành vé mới để lừa đại lý đổi thưởng, chiếm đoạt 15,5 triệu đồng.

Công an xã Thuận Lợi vừa bàn giao Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, trú xã Nha Bích, TP. Đồng Nai) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để tạm giữ hình sự, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CA xã Thuận Lợi/VOV

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-10, Việt mang 160 tờ vé số không trúng thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh đến đại lý vé số Hải Trinh (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) do ông T.Q.S. làm chủ để đổi thưởng.

Đây là những tờ vé số có ngày mở thưởng 16-9-2026. Trước đó, Việt đã thực hiện hành vi cạo sửa ngày mở thưởng trên 2 tờ vé số đầu, thay đổi từ ngày 16-9-2026 thành ngày 28-10-2026.

Với thủ đoạn này, 2 tờ vé số cũ được biến thành vé có ngày mở thưởng mới, tạo điều kiện để đối tượng mang đến đại lý yêu cầu đổi thưởng. Chủ đại lý đã tin tưởng và thực hiện việc đổi vé, qua đó bị chiếm đoạt tổng cộng 15,5 triệu đồng (giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng/vé - PV).

Sau khi phát hiện sự việc, chủ đại lý nhanh chóng đến Công an xã Thuận Lợi trình báo. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy tìm người thực hiện hành vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quốc Việt là người liên quan đến vụ việc. Trước quá trình xác minh, truy tìm của lực lượng công an, ngày 12-11, Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 14-11, Công an xã Thuận Lợi hoàn tất việc bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các đại lý vé số, nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi đổi thưởng; đồng thời đề nghị những người từng gặp trường hợp tương tự chủ động trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.