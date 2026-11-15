Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Cạo sửa 2 tờ vé số hết hạn, 1 thanh niên ở Đồng Nai lừa đại lý lấy 15,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TPO, VOV, TNO)

(GLO)- 1 thanh niên ở Đồng Nai đã cạo sửa ngày mở thưởng trên 2 tờ vé số không trúng thưởng, biến vé cũ thành vé mới để lừa đại lý đổi thưởng, chiếm đoạt 15,5 triệu đồng.

Công an xã Thuận Lợi vừa bàn giao Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, trú xã Nha Bích, TP. Đồng Nai) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để tạm giữ hình sự, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

dong-nai-cao-sua-2-to-ve-so-het-han-thanh-nien-lua-dai-ly-lay-155-trieu-dong.jpg
Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CA xã Thuận Lợi/VOV

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-10, Việt mang 160 tờ vé số không trúng thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh đến đại lý vé số Hải Trinh (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) do ông T.Q.S. làm chủ để đổi thưởng.

Đây là những tờ vé số có ngày mở thưởng 16-9-2026. Trước đó, Việt đã thực hiện hành vi cạo sửa ngày mở thưởng trên 2 tờ vé số đầu, thay đổi từ ngày 16-9-2026 thành ngày 28-10-2026.

Với thủ đoạn này, 2 tờ vé số cũ được biến thành vé có ngày mở thưởng mới, tạo điều kiện để đối tượng mang đến đại lý yêu cầu đổi thưởng. Chủ đại lý đã tin tưởng và thực hiện việc đổi vé, qua đó bị chiếm đoạt tổng cộng 15,5 triệu đồng (giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng/vé - PV).

Sau khi phát hiện sự việc, chủ đại lý nhanh chóng đến Công an xã Thuận Lợi trình báo. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy tìm người thực hiện hành vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quốc Việt là người liên quan đến vụ việc. Trước quá trình xác minh, truy tìm của lực lượng công an, ngày 12-11, Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 14-11, Công an xã Thuận Lợi hoàn tất việc bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các đại lý vé số, nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi đổi thưởng; đồng thời đề nghị những người từng gặp trường hợp tương tự chủ động trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

Tin tức

(GLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho người khác. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người, từ một vật dụng thông thường, con dao có thể được xác định là vũ khí quân dụng.

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Tin tức

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Tin tức

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Tin tức

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null