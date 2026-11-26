(GLO)- Khi người thuê chuyển đi, chủ nhà có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú để xóa đăng ký tạm trú. Quy định này được Bộ Công an nêu rõ tại Thông tư số 116/2026/TT-BCA.

Việc người thuê nhà chuyển đi nhưng thông tin đăng ký tạm trú vẫn còn trên hệ thống là tình huống nhiều chủ nhà gặp phải. Theo quy định mới của Bộ Công an, trách nhiệm thông báo xóa đăng ký tạm trú trong trường hợp này thuộc về người cho thuê, cho mượn hoặc cho ở nhờ.

Khi người thuê chuyển đi, chủ nhà có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú để xóa đăng ký tạm trú. Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, khoản 3 Điều 12 Thông tư 116/2026/TT-BCA quy định, khi người thuê, người mượn hoặc người ở nhờ chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện xóa đăng ký tạm trú.

Đáng chú ý, quy định không chỉ áp dụng đối với nhà cho thuê mà còn bao gồm cả trường hợp cho mượn nhà hoặc cho người khác ở nhờ.

Đối với người thuê, khi chuyển đến nơi ở mới ngoài địa điểm đã đăng ký tạm trú, công dân có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới theo quy định.

Về cách thức thông báo, người dân có thể liên hệ Công an cấp xã nơi có địa chỉ đăng ký tạm trú để cung cấp thông tin. Các kênh tiếp nhận phản ánh về cư trú được quy định tại Thông tư số 116/2026/TT-BCA gồm: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, điện thoại, thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia VNeID…

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xem xét, thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú theo quy định.

Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, bảo đảm dữ liệu dân cư được cập nhật sát với tình hình thực tế. Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh phòng trọ, nhà cho thuê, việc chủ động thông báo khi người thuê trả nhà sẽ giúp hạn chế những sai lệch trong thông tin cư trú.