(GLO)- Công an TP. Huế vừa chính thức thông tin về 2 vụ án liên quan đến mua bán dâm người chưa thành niên và đưa, nhận hối lộ tại trường học đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội những ngày qua. Đáng chú ý, 10 trường hợp đã bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Nội dung này được Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11-2026 của UBND TP. Huế, diễn ra sáng 21-11.

Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP. Huế thông tin tại họp báo. Ảnh: Hoàng Dũng/SK&ĐS

Theo lãnh đạo Công an TP. Huế, qua quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ án riêng biệt, gồm vụ án liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, mua bán dâm và môi giới mại dâm; vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học trên địa bàn.

Đối với vụ án thứ nhất, cơ quan điều tra xác định có các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã làm rõ những người có liên quan, khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên.

Đây là vụ việc gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua, với nhiều thông tin, bình luận và nội dung được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, lãnh đạo Công an TP. Huế chưa công bố cụ thể danh tính các bị can cũng như toàn bộ diễn biến, tình tiết của vụ án.

Đối với vụ án thứ hai, Công an TP. Huế cho biết, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu), liên quan hoạt động cung ứng thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an TP. Huế đã tổ chức rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ, gồm: Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan - chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan.

Cùng với đó, khởi tố 2 bị can về hành vi nhận hối lộ là ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành và ông Dương Quang Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Trường Tiểu học Quảng Thành - nơi ông Ngô Hoàng Quốc Dũng làm Hiệu trưởng. Ảnh: NDO

Một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp báo là tình trạng một số cá nhân lợi dụng việc 2 vụ án cùng được dư luận quan tâm để cố tình gán ghép, tạo dựng những câu chuyện không đúng sự thật.

Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh, 2 vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết, không có mối liên hệ như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Việc ghép nối thông tin thiếu căn cứ đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Theo Công an TP. Huế, đến nay, lực lượng chức năng đã xác minh, xử phạt hành chính 10 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền phạt 126,25 triệu đồng. Ngoài ra, Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng tại 6 tỉnh, thành phố để củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý 6 trường hợp liên quan.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán nội dung chưa được xác thực. Những hành vi cố tình đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.