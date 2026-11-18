(GLO)- Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Theo quy chế, hai đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý ranh giới, theo dõi diễn biến rừng; tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Phạm Ngọc

Trong đó, tập trung rà soát những khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và lấn chiếm đất rừng để xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng kiểm lâm và chuyên trách bảo vệ rừng phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hai đơn vị tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo sớm, tổ chức tuần tra, thường trực tại các khu vực có nguy cơ cháy cao; chủ động huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm trao đổi thông tin giữa các đơn vị trực thuộc. Các Trạm Bảo vệ rừng và Hạt Kiểm lâm khu vực thực hiện trao đổi thông tin hằng tuần, thống nhất số liệu báo cáo hằng tháng; tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết định kỳ 3 năm một lần.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, quy chế là cơ sở quan trọng để các lực lượng phối hợp đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Hà đề nghị hai đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là ảnh viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), thiết bị bay không người lái trong giám sát diễn biến rừng, tuần tra và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, gắn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm và chuyên trách bảo vệ rừng tại từng địa bàn, tiểu khu, khoảnh rừng.

“Lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải thực sự đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ khó khăn và gắn chặt trách nhiệm trên từng tiểu khu, khoảnh, lô rừng” - ông Hà nhấn mạnh.

Việc ký kết quy chế góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, chủ động ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.