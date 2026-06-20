Gia Lai siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD) trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và cơ quan đơn vị liên quan trong tuyên truyền, đấu tranh, xử lý việc săn bắn, bẫy, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, quảng cáo trái pháp luật ĐVHD trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều vụ vi phạm đã được các cơ quan chức năng phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời.

Loài chim quý được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý, truy xuất nguồn gốc của cơ quan quản lý ĐVHD, hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc nhằm đối phó với các cơ quan khi bị kiểm tra; việc nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp vẫn còn diễn ra...

Trang trại nuôi hơn 300 con chồn hương của anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về gây nuôi động vật hoang dã. Ảnh: N.D

Trước tình hình đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý ĐVHD; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đúng quy định các hành vi nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển ĐVHD trái pháp luật.

Đồng thời, quán triệt công chức không tiếp tay, bao che các hành vi vi phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lập khống hồ sơ hoặc xác nhận sai bản chất nguồn gốc động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra quy trình xác nhận bảng kê lâm sản đối với động vật rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm sản và quy định về quản lý loài nguy cấp, quý hiếm, loài động vật rừng thông thường; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp…; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.