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Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng

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ANH TÚC ANH TÚC
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 131,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Dự án được triển khai nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, xây dựng nền tảng tác chiến hiện đại, chủ động, đồng bộ và bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Trung tâm An ninh mạng giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Theo quyết định, Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai sẽ đóng vai trò hạt nhân trong công tác chỉ huy, điều hành, giám sát và phối hợp tác chiến số; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền số và giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống được xây dựng bảo đảm tuân thủ kiến trúc an ninh mạng của Bộ Công an và đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Dự án gồm các hạng mục chính như: cải tạo phòng điều hành và phòng máy chủ; đầu tư hệ thống giám sát an ninh mạng (SIEM); hệ thống phân tích, khai thác dữ liệu tình báo an ninh mạng (TIP); hệ thống phân tích dữ liệu nguồn mở (OSINT); các nền tảng tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu tập trung; đồng thời thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7 trong giai đoạn triển khai.

Dự án được thực hiện tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, năm 2026 hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai lắp đặt thiết bị; năm 2027 hoàn thành đầu tư, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

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