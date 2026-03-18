(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 452/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (gọi tắt là Luật), bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Luật.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là người làm công tác trực tiếp đến bí mật nhà nước (ảnh minh họa).

Cụ thể, Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục nội dung của Luật, văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước.

Bộ Công an, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và cơ quan báo chí, truyền thông của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quý I năm 2026, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Bộ này xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân, trong đó quy định chi tiết về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thẩm quyền cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; thẩm quyền tiêu hủy bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong quý II năm 2026.

Bộ Quốc phòng xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng, trong đó quy định chi tiết về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thẩm quyền cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; thẩm quyền tiêu hủy bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong quý II năm 2026.

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Cũng theo Kế hoạch, trước ngày 1-3-2027, các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước do cơ quan mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành. HĐND, UBND các tỉnh, thành phố rà soát đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành.

Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng-chống xâm phạm bí mật nhà nước (ảnh minh họa).

Năm 2026 và các năm tiếp theo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố chủ trì thực hiện các biện pháp trong phạm vi quản lý về bảo đảm an ninh, an toàn, phòng-chống xâm phạm bí mật nhà nước đối với mạng LAN độc lập, máy tính và thiết bị, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Cụ thể: Quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng-chống xâm phạm bí mật nhà nước đối với mạng LAN độc lập thuộc quyền quản lý; Quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước đối với trường hợp sử dụng máy tính, thiết bị đã dùng để soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước để kết nối với mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông; Quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng-chống xâm phạm bí mật nhà nước đối với trường hợp sử dụng máy tính, thiết bị có lịch sử kết nối với mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông để soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước.

Triển khai sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan Đảng ở trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chủ trì thực hiện trong phạm vi quản lý.

Trước ngày 1-1-2027, triển khai rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý; Văn phòng Chính phủ chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước của Đảng.

Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng danh mục bí mật nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chủ trì rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý.

Trong quý III năm 2026, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan Đảng ở trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chủ trì thực hiện trong phạm vi quản lý.