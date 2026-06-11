Chính quyền xã Đak Đoa vào cuộc xử lý trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, hơn 20 hộ dân thôn 2 Tân Bình và thôn 7 Tân Bình (xã Đak Đoa) cho biết: Trại nuôi heo của gia đình ông Lê Công Chánh (thôn 2 Tân Bình) nằm gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Lý (thôn 2 Tân Bình) cho biết: Gia đình bà sinh sống gần khu vực trại nuôi heo nhiều năm rồi nhưng thời gian gần đây mùi hôi nặng hơn trước. Vào buổi chiều tối, mùi xộc thẳng vào nhà, không ăn uống ngủ nghỉ gì được. Có hôm phải đóng kín cửa nhưng vẫn không chịu nổi.

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, tình trạng mùi hôi kéo dài còn khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Một số hộ dân cho hay: Vào những ngày nắng nóng hoặc sau mưa, mùi hôi càng nồng, khiến không khí trong khu dân cư trở nên ngột ngạt.

Nhiều hộ dân bức xúc vì mùi hôi phát sinh từ trại nuôi heo của gia đình ông Lê Công Chánh. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Cảnh Nghi (thôn 7 Tân Bình) chia sẻ: “Chúng tôi không phản đối việc chăn nuôi để phát triển kinh tế, nhưng trại phải bảo đảm vệ sinh môi trường. Mùi hôi kéo dài và lan trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, yêu cầu chủ trại có biện pháp xử lý triệt để”.

Theo người dân, điều họ mong muốn là hoạt động chăn nuôi phải được thực hiện đúng quy định, có hệ thống xử lý chất thải, nước thải và các biện pháp giảm thiểu mùi hôi phù hợp. Nếu tình trạng này không được xử lý dứt điểm, đời sống của các hộ dân xung quanh sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Ông Phùng Châu Liệu - Trưởng thôn 7 Tân Bình - xác nhận: Thời gian qua, thôn nhận được phản ánh của nhiều hộ dân về mùi hôi phát sinh từ khu vực trại nuôi heo của ông Chánh. Không chỉ các hộ dân ở thôn 7, nhiều hộ dân thôn 2 cũng bị ảnh hưởng do mùi hôi phát tán theo hướng gió.

“Chúng tôi đã nắm tình hình và kiến nghị địa phương phối hợp với ngành chức năng kiểm tra thực tế, đánh giá nguyên nhân, đồng thời yêu cầu cơ sở chăn nuôi thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường” - ông Liệu thông tin.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Kinh tế xã Đak Đoa - cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tại trại nuôi heo của ông Chánh, đơn vị đã phối hợp với lãnh đạo thôn kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy, gia đình ông Chánh đang nuôi 80 con heo thịt, trọng lượng trung bình khoảng 50 kg/con.

Gia đình có xây dựng bể chứa chất thải và hầm biogas với thể tích khoảng 42 m³. Mặc dù đã có hệ thống xử lý chất thải, song trong quá trình chăn nuôi vẫn phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Trại nuôi heo của gia đình ông Lê Công Chánh (thôn 2 Tân Bình, xã Đak Đoa) gần khu dân cư khiến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mùi hôi. Ảnh: Văn Toàn

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, ông Chánh cho biết số heo trong chuồng hiện chưa đủ trọng lượng xuất bán nên cần khoảng 1 tháng nữa mới có thể xuất chuồng. Sau khi xuất hết lứa heo hiện có, gia đình sẽ tạm ngừng tái đàn để cải tạo hệ thống xử lý chất thải nhằm giảm thiểu mùi hôi phát sinh ra môi trường xung quanh.

Qua kiểm tra, Phòng Kinh tế xã Đak Đoa đề nghị gia đình ông Chánh bổ sung hồ sơ đăng ký môi trường, trong đó thể hiện đầy đủ các biện pháp và công trình xử lý môi trường.