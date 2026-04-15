Bức xúc với cơ sở chăn nuôi heo gây mùi hôi thối trong khu dân cư

(GLO)- Từ nhiều năm qua, nhiều hộ dân tại thôn 3 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phải chịu đựng mùi hôi thối phát ra từ một cơ sở chăn nuôi heo ngay trong khu dân cư. Dù đã nhiều lần ý kiến, song tình trạng trên vẫn tồn tại, kéo theo nỗi âu lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đó là cơ sở chăn nuôi heo của gia đình bà N.T.C. nằm trên đường Nguyễn Xí thuộc thôn 3, phường Pleiku. Theo các hộ dân trong khu vực, gia đình bà C. đã bắt đầu nuôi heo từ hơn 10 năm trước trong khu vực rộng hàng ngàn mét vuông.

Từ những chuồng trại nhỏ ban đầu, càng ngày, cơ sở của bà C. càng được đầu tư mở rộng với công suất hàng ngàn con mỗi năm, được chia làm nhiều khu vực chuồng trại khác nhau. Trong đó, có khu vực nuôi heo công nghệ cao trong phòng lạnh.

Mùi hôi thối phát ra từ cơ sở chăn nuôi heo của gia đình bà C. gây bức xúc cho những người dân xung quanh. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với việc mở rộng quy mô, mùi hôi thối bốc ra từ cơ sở này càng khiến người dân trong khu vực khó chịu. Bà P.H. (sống gần cơ sở) cho hay: Mùi hôi thối thường trực suốt cả ngày, trong đó nồng nặc nhất vào khoảng 8 giờ và 18 giờ, khi các công nhân vệ sinh chuồng trại.

Cũng theo bà H., thời điểm ban đầu, gia đình bà cùng một số hộ dân xung quanh đã phản ánh tình trạng trên với trưởng thôn và gia đình bà C.. Các bên sau đó đã gặp gỡ hòa giải. Gia đình bà C. hứa sẽ giảm thiểu mùi hôi; đồng thời cho biết chỉ nuôi trong vài năm, sau đó sẽ chuyển mô hình kinh doanh khác, tránh ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà tiếp tục mở rộng quy mô, tình trạng hôi thối càng nghiêm trọng.

Cũng ở trong khu vực bị ảnh hưởng, ông N.V.B. cho hay: Không chỉ quá trình nuôi gây ra mùi, gia đình bà C. còn xả trực tiếp nước thải ra ngoài để trồng cỏ nuôi bò. Vì thế, không chỉ những hộ dân ở bên cạnh, nhiều nhà ở bán kính hàng trăm mét vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối do chăn nuôi heo.

Tôi nghĩ không nên để cơ sở chăn nuôi lớn như vậy trong khu dân cư, nếu có thì phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà họ nuôi heo nhưng ở nơi khác, chỉ có công nhân ở lại làm việc, nên đâu có thấu hiểu nỗi khổ của người dân trong vùng”.

Theo người dân phản ánh, gia đình bà C. xả nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường để trồng cỏ. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết: “Nhận được phản ánh, UBND phường sẽ cử lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra ngay. Nếu có tình trạng hôi thối ảnh hưởng khu dân cư, chúng tôi sẽ xử lý triệt để, tránh tạo bức xúc trong cộng đồng”.