(GLO)- Ngày 10-4, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kết nghĩa với làng Amơng (xã Ia Ly) và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Làng Amơng có 157 hộ với 462 khẩu đều là người Jrai. Hiện làng còn 9 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo.

Công an phường Pleiku kết nghĩa với làng Amơng (xã Ia Ly). Ảnh: Văn Tư

Tại lễ kết nghĩa, Công an phường Pleiku và Chi đoàn Công an phường đã trao tặng 20 phần quà trị giá 6 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng Amơng.

Chi hội Phụ nữ Công an phường tặng 1 tủ đồ trị giá 4 triệu đồng để hỗ trợ áo quần cho người dân. Trong dịp này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai tặng 20 phần quà trị giá 6 triệu đồng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của người dân. Chi đoàn Công an phường cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho dân làng Amơng.

Công an phường Pleiku tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho dân làng Amơng. Ảnh: Văn Tư

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và người dân, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.