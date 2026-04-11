LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 10-4, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kết nghĩa với làng Amơng (xã Ia Ly) và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Làng Amơng có 157 hộ với 462 khẩu đều là người Jrai. Hiện làng còn 9 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo.

Công an phường Pleiku kết nghĩa với làng Amơng (xã Ia Ly). Ảnh: Văn Tư

Tại lễ kết nghĩa, Công an phường Pleiku và Chi đoàn Công an phường đã trao tặng 20 phần quà trị giá 6 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng Amơng.

Chi hội Phụ nữ Công an phường tặng 1 tủ đồ trị giá 4 triệu đồng để hỗ trợ áo quần cho người dân. Trong dịp này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai tặng 20 phần quà trị giá 6 triệu đồng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của người dân. Chi đoàn Công an phường cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho dân làng Amơng.

Công an phường Pleiku tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho dân làng Amơng. Ảnh: Văn Tư

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và người dân, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thuế tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp kết nghĩa với 2 làng Hrang và Ấp (xã Đức Cơ)

Thuế tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Hrang và làng Ấp

(GLO)- Chiều 10-4, Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị Thắng Lợi, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hrang và làng Ấp. Đây là 2 ngôi làng đặc biệt khó khăn thuộc xã Đức Cơ.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

Chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

