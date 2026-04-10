Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

Ngăn ngừa người dân đi vào con đường sai trái

Tại nhà văn hóa làng Vân (xã Ia Ly), chúng tôi thấy trước nhà rông là sân bóng chuyền với tấm lưới đã căng sẵn. Ông Rơ Châm Prunh - Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Vân - vui vẻ nói: “Đây là công trình do Công an xã Ia Ly hỗ trợ làng Vân. Công an xã còn xây tường rào xung quanh nhà văn hóa.

Từ ngày có sân bóng, thanh niên trong làng tập trung đông hơn, giao lưu với các làng khác và với lực lượng Công an xã. Tình trạng tụ tập nhậu nhẹt, chạy xe nẹt pô trong làng từ đó cũng giảm đi nhiều.

Thời gian gần đây, Công an xã cùng Ban Xây dựng Đảng xã Ia Ly kết nghĩa với làng Vân để giúp người dân phát triển kinh tế; tuyên truyền bà con không nghe theo bọn phản động FULRO”.

Lực lượng Công an tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền người dân làng Vân (xã Ia Ly) không nghe, không tin theo FULRO. Ảnh: Thúy Trinh

Trên địa bàn làng Vân, một bộ phận người dân từng bị lôi kéo tham gia cái gọi là “đạo Bơlung Hơlâu”. Đó là một hình thức đội lốt tôn giáo của tổ chức phản động FULRO lưu vong. Với những lời hứa về “nhà nước riêng”, “được quốc tế công nhận”, các đối tượng đã gieo ảo tưởng khiến nhiều người dân lén lút tham gia.

Để ngăn chặn bà con đi vào con đường sai trái, lực lượng Công an xã thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với hệ thống chính trị thôn và người có uy tín tuyên truyền, thuyết phục họ từ bỏ “đạo Bơlung Hơlâu”. Đến nay, số bà con bị mắc lừa đều đã từ bỏ “đạo Bơlung Hơlâu” và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Đại úy Rơ Châm Trung Kiên - Tổ trưởng Tổ an ninh Công an xã Ia Ly - cho biết: “Thực hiện công tác kết nghĩa với làng Vân, Công an xã cùng Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tuyên truyền, giúp bà con nhận diện, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn của FULRO lưu vong; nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật, nhất là khi tham gia giao thông; ngăn ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm xâm nhập buôn làng. Đồng thời, lồng ghép chương trình tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ”.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Cũng như ở xã Ia Ly, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22-8-2025 của UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh kết nghĩa với làng Plei Thong A, xã Chư Pưh. Ảnh: Thúy Trinh

Đến nay, 58 công an xã, 17 công an phường và 16 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tổ chức kết nghĩa với 91 thôn, làng. Hoạt động này gắn với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức. Nội dung kết nghĩa tập trung vào tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Từ tháng 9-2025 đến nay, lực lượng công an đã tổ chức 89 buổi tuyên truyền pháp luật; gặp gỡ 80 người có uy tín; phát 1.520 tài liệu cho cán bộ và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền đi vào những vấn đề thiết thực như cảnh giác với âm mưu lợi dụng dân tộc, tôn giáo; vận động người dân tố giác tội phạm; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử.

Lực lượng công an còn hướng dẫn củng cố và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải; mô hình “3 không” về an ninh trật tự (không để FULRO, Tin lành Đê ga móc nối; không để phát triển đạo trái phép; không để phục hồi tập tục lạc hậu).

Cùng với đó, từ nguồn vận động xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị đã trao tặng 4.449 suất quà với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho người dân các làng kết nghĩa.

Nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực được triển khai như: “Gian hàng 0 đồng”; trồng 1.000 cây xanh; hỗ trợ làm đường, dọn vệ sinh môi trường; tặng bình chữa cháy, mũ bảo hiểm… Các hoạt động này góp phần cải thiện đời sống, đồng thời thắt chặt sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Có thể thấy, công tác kết nghĩa đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn bình yên buôn làng.