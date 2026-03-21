Công an phường An Bình kết nghĩa với làng Leng Tô

Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: R'Ô HOK

Làng Leng Tô có 175 hộ, 665 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong làng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường An Bình tặng quà cho các hộ gia đình ở làng Leng Tô. Ảnh: R'Ô HOK

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú-Trưởng Công an phường An Bình và ông Đinh Đưm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Leng Tô đã ký giao ước kết nghĩa.

Theo nội dung giao ước, Công an phường An Bình và làng Leng Tô sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tham gia các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an phường An Bình sẽ tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ làng trong việc xây dựng một số công trình phù hợp với điều kiện và tham gia cứu trợ kịp thời khi có thiên tai, bão lũ hoặc các trường hợp khó khăn đột xuất.

Công an phường An Bình cũng cam kết hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Công an phường An Bình trao tặng 24 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của làng Leng Tô.