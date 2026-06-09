Tuy Phước tích cực chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Được lựa chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương trong tỉnh, xã Tuy Phước đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả cao nhất.

Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) xã Tuy Phước dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 với 2 phần: vận hành cơ chế và thực binh.

Nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Cán bộ Ban CHQS xã Tuy Phước tích cực chuẩn bị văn kiện phục vụ cuộc diễn tập tác chiến trong KVPT của xã. Ảnh: H.P

Trung tá Ngô Thành Linh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tuy Phước - khẳng định: Cuộc diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh có thể phát sinh trên địa bàn.

“Xác định yêu cầu đặt ra là phải sát thực tế, “diễn phải thật” nên các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập của xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và tập trung chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất đến lực lượng tham gia” - Trung tá Linh nói.

Là cơ quan thường trực, Ban CHQS xã Tuy Phước đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiệm vụ diễn tập và thành lập Ban Tổ chức, các tổ giúp việc, khung tập; tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập.

Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Sau khi tham gia lớp tập huấn do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức, Ban Tổ chức diễn tập xã cũng đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho các lực lượng tham gia diễn tập theo từng chuyên ngành và cương vị, chức trách được giao.

Đại úy Đỗ Văn Thìn - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tuy Phước - cho biết: Đơn vị tập trung xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể và phù hợp với từng vai tập. Đến nay, hệ thống văn kiện, kế hoạch của các khối đã được xây dựng hoàn chỉnh đạt hơn 95%.

Ban CHQS xã Tuy Phước khẩn trương hoàn thiện sa bàn, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: H.P

Cùng với việc hoàn thiện văn kiện, Ban CHQS xã còn phối hợp với tổ công tác của Đại đội Trinh sát cơ giới 1 triển khai xây dựng nhà sa bàn phục vụ diễn tập. Hiện các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, đang được tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng ý định tác chiến. Đồng thời, lực lượng dân quân cơ động cũng được tổ chức huấn luyện để sẵn sàng tham gia phần thực binh có sử dụng đạn hơi và thuốc nổ theo kế hoạch.

Đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập xã Tuy Phước - cho hay: Những ngày tới, Ban Tổ chức diễn tập xã sẽ rà soát, kiểm tra tất cả các khâu, nội dung để bảo đảm diễn tập theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Thông qua đó, góp phần nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Đại tá Đinh Văn Thê trực tiếp bồi dưỡng khung tập và kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại xã Tuy Phước, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh - đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia. Đồng thời, yêu cầu xã Tuy Phước tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị; khung tập luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quyết tâm thực hiện thành công cuộc diễn tập theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.