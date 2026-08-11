Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật tại Trung đoàn 925

Cùng tham gia đoàn công tác có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Tại khu vực diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, làm quen địa bàn, bay bắn, ném bom; kiểm tra công tác chuẩn bị các ban bay, bảo đảm an toàn bay cùng các mặt bảo đảm phục vụ diễn tập đối với lực lượng không quân tiêm kích và trực thăng.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện của đội ngũ phi công, khu bảo đảm kỹ thuật hàng không và công tác hậu cần sân bay.
Qua kiểm tra, Thượng tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân trong công tác chuẩn bị; nhất là việc tổ chức huấn luyện, hiệp đồng và bảo đảm các điều kiện phục vụ diễn tập bắn đạn thật năm 2026.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu các lực lượng, thành phần tham gia phải nắm chắc nhiệm vụ, xây dựng ý chí và quyết tâm cao; tuyệt đối không chủ quan, đơn giản trong bất kỳ khâu nào của quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Các đơn vị cần tiếp tục rà soát chặt chẽ, tỉ mỉ toàn bộ hệ thống bảo đảm an toàn, từ phương tiện kỹ thuật, vũ khí, trang bị đến công tác tổ chức, hiệp đồng; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối lên hàng đầu.