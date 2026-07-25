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Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Ngày 25-7, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên Chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vì đã dũng cảm hy sinh khi cứu người bị điện giật.

Theo Quyết định số 1197/QĐ-CTN, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

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Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: C.H

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 3120/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dũng cảm cứu người gặp nạn.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, trưa 20-7, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường từ rẫy trở về nhà ở xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), Hạ sĩ Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật bất tỉnh. Không chút do dự, anh lao vào kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người dân, cả 3 đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu. Hai nạn nhân qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, riêng Hạ sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

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Quân nhân Kpă Thiêp đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ảnh: N.T

Ngay sau vụ việc, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân Kpă Thiêp. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát.

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cũng đã ban hành quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

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