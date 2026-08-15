Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức bắn đạn thật tại trường bắn Suối Trầu và khu vực biển Vũng Sim - Hải Minh

(GLO)- Hải đoàn Biên phòng 48 sẽ tổ chức bắn đạn thật các bài bắn súng AK, K54 tại trường bắn Suối Trầu và khu vực biển Vũng Sim - Hải Minh (tỉnh Gia Lai) cho cán bộ, chiến sĩ toàn Hải đoàn.

Theo đó, đơn vị tổ chức bắn đạn thật tại 2 khu vực. Cụ thể, bài bắn trên bờ diễn ra tại trường bắn Suối Trầu (Trung đoàn 739), thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 27-8, đơn vị sẽ chuẩn bị thao trường, hiệu chỉnh súng; từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28 và 29-8, tổ chức bắn đạn thật bài 1 súng AK, bài 2 và 2b súng K54 theo kế hoạch.

Ảnh minh họa: AI

Khu vực trường bắn trên bờ có tọa độ 21026; phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắc; phía Đông giáp núi Nước Nổi, núi Ba Cục, núi Ra Đa - Vũng Chua; phía Nam giáp núi Hòn Cồn, Vườn Mít; phía Tây giáp khu dân cư phường Quy Nhơn Tây.

Đối với bài bắn trên biển, địa điểm tổ chức tại khu vực Vũng Sim - Hải Minh (thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông. Khu vực bắn được giới hạn bởi 4 tọa độ: A (13°49'00"N, 109°15'00"E); B (13°49'00"N, 109°12'38"E); C (13°47'00"N, 109°12'38"E); D (13°47'00"N, 109°15'00"E).

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 20-8, đơn vị chuẩn bị thao trường, hiệu chỉnh súng; từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21-8, tổ chức bắn đạn thật bài 1 súng AK (từ bờ bắn mục tiêu trên mặt nước) theo kế hoạch.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Hải đoàn Biên phòng 48 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông báo rộng rãi để người dân không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực và trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật.