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Khảo sát quy hoạch xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp Bộ tại Gia Lai

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(GLO)- Ngày 19-6, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực địa phục vụ công tác quy hoạch xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp Bộ trên địa bàn xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Đức Hòe, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Cục Tác chiến làm trưởng đoàn. Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; đại diện các cơ quan chức năng của Quân khu 5; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu đứng chân trên địa bàn; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai cùng tham gia đoàn khảo sát.

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Đại tá Nguyễn Đức Hòe, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưuphát biểu tại buổi khảo sát.

Tại khu vực khảo sát, đoàn công tác đã nghe đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và các sở, ngành địa phương báo cáo, trao đổi, thảo luận về vị trí quy hoạch; hiện trạng quản lý, sử dụng đất; điều kiện địa hình, địa vật; hệ thống giao thông; các yếu tố bảo đảm an toàn; đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang cũng như những nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Qua khảo sát thực tế và nghe các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá khu vực dự kiến xây dựng trường bắn, thao trường có nhiều điều kiện thuận lợi, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về tổ chức huấn luyện, diễn tập và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang.

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Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác khảo sát quy hoạch xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp Bộ trên địa bàn xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Kết luận buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Đức Hòe ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác phối hợp, chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn công tác. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình lập quy hoạch. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan; giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và kết quả khảo sát thực tế để báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định chủ trương xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp Bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

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