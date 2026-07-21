Binh đoàn 15 nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ

(GLO)- Ngày 21-7, Binh đoàn 15 khai mạc huấn luyện chiến dịch năm 2026 cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn.

Dự và chỉ đạo lớp huấn luyện có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15, Trưởng Ban Tổ chức lớp huấn luyện; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ chủ trì trong toàn Binh đoàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: R'Piên

Đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tư duy chiến thuật, chiến dịch và khả năng tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu những nội dung trọng tâm như: âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quân sự của một số nước lớn; công tác Đảng, công tác chính trị trong tác chiến chiến dịch; lý luận nghệ thuật tác chiến chiến dịch.

Bên cạnh đó, cập nhật tình hình thế giới, khu vực, các điểm nóng và xung đột quân sự hiện nay; công tác hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến chiến dịch; hướng dẫn thực hiện các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Đội ngũ cán bộ dự huấn luyện. Ảnh: R'Piên

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ nhấn mạnh, công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn Binh đoàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi Binh đoàn thực hiện đồng thời nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, phải không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy và xử trí hiệu quả các tình huống thực tiễn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ giảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng bám sát thực tiễn, tăng cường trao đổi, xử lý tình huống; học viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định về bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình huấn luyện.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 21 đến 24-7. Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên sẽ vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác; rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Binh đoàn 15 vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.