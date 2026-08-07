Phường An Bình hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Sau 1,5 ngày tổ chức (từ ngày 5 đến 6-8), phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm đúng nội dung, chương trình và an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Khung diễn tập của phường thực hành qua 3 giai đoạn, tập trung vào 2 nội dung chính gồm vận hành cơ chế và thực binh.

Thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ có nội dung Trung đội Dân quân cơ động phường An Bình phối hợp với các lực lượng xử trí tình huống đổ bộ đường không. Ảnh: H.B

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, ở nội dung vận hành cơ chế, phường An Bình đã xây dựng nghị quyết sát với tình huống diễn tập và thực tế địa phương; nhận định, đánh giá đúng tình hình; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính khả thi cao. Các vai tập xử lý tình huống linh hoạt, phát huy tốt dân chủ và trí tuệ tập thể.

Phần thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ có nội dung Trung đội Dân quân cơ động phường An Bình phối hợp với các lực lượng xử trí tình huống đổ bộ đường không đạt loại giỏi về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và phường An Bình tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: H.B

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị phường An Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quân sự cấp xã trong khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, sát với thực tế của địa phương.

Đồng thời, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường An Bình tặng giấy khen 7 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.