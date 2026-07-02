Gia Lai: Nam thanh niên bị cuốn trôi khi đi xe máy qua sông Ba

Trước đó, chiều 1-7, anh H.T.P. (SN 2004, trú tại xã Cửu An) điều khiển xe máy vượt qua sông Ba ở đoạn thuộc tổ 7, phường An Bình. Khi đi qua khu vực nước chảy xiết, anh P. cùng chiếc xe máy bị cuốn trôi về phía hạ lưu.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an phường An Bình và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm.
Đến khoảng 3 giờ ngày 2-7, các đơn vị đã tìm thấy thi thể của anh P. và bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.