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Gia Lai: Nam thanh niên bị cuốn trôi khi đi xe máy qua sông Ba

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Rạng sáng 2-7, lực lượng chức năng và người dân phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi đi xe máy qua sông Ba.

Trước đó, chiều 1-7, anh H.T.P. (SN 2004, trú tại xã Cửu An) điều khiển xe máy vượt qua sông Ba ở đoạn thuộc tổ 7, phường An Bình. Khi đi qua khu vực nước chảy xiết, anh P. cùng chiếc xe máy bị cuốn trôi về phía hạ lưu.

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Anh P. bị cuốn trôi khi đi xe máy qua sông Ba. Ảnh: Văn Thành

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an phường An Bình và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm.

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Đông đảo người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Văn Thành

Đến khoảng 3 giờ ngày 2-7, các đơn vị đã tìm thấy thi thể của anh P. và bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

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