Lũ trên sông Ba và sông Kôn đang có xu thế giảm dần

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh giảm xuống dưới mức báo động 1; trên sông Ba và sông Kôn có xu thế giảm dần và dao động ở mức cao.

Cụ thể, mực nước lũ lúc 13 giờ ngày 20-11 trên sông Ba tại trạm Ayun Pa là 155.22 m cao hơn báo động 2 là 0.72 m; sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 7.73 mét trên báo động 2 là 0.73 m.

Trong 12- 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động; riêng hạ lưu sông Ba và hạ lưu sông Kôn mực nước xuống chậm và duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Lũ vẫn tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn. Ảnh: P.V

Diện tích ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Ba giảm dần. Lũ vẫn tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc,..

Nước lũ, ngập lụt ở các vùng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng.