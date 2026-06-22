Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông trên kênh Văn Phong

(GLO)- Chiều 22-6, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông dưới đoạn kênh Văn Phong chảy qua địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22-6, ông Nguyễn Văn S. (SN 1980, trú thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp) trình báo Công an xã Bình Hiệp về việc tại kênh Văn Phong qua xóm 2, thôn Thuận Hiệp có 1 thi thể nam giới trôi trên mặt nước.

Đoạn kênh Văn Phong chảy qua thôn Thuận Hiệp (xã Bình Hiệp) - nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Văn Thuận

Công an xã tiến hành xác minh hiện trường, thông báo sự việc để tìm kiếm thân nhân. Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã xác định nạn nhân là anh Mai Văn T. (SN 1995, trú thôn Kiều Huyên, xã Phù Cát).

Theo gia đình cho biết, anh T. là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Phù Cát. Nạn nhân rời khỏi nhà từ trưa 21-6 sau đó không về nhà. Sáng 22-6, gia đình gọi điện thoại cho anh T. nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.