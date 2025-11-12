Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn Đông

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 12-11, người dân khu phố Lý Hưng (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển thuộc địa bàn khu phố Lý Hưng.

Thông tin ban đầu, sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 12-11, sau đó nhanh chóng trình báo đến Công an phường Quy Nhơn Đông.

Kết quả xác minh cho thấy, thi thể là nam giới (chưa rõ lai lịch), khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1,7 m, mặc áo thun màu đen, quần jean màu đen, sau lưng có nhiều hình xăm. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp Công an phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị liên hệ ngay với Công an phường Quy Nhơn Đông (qua số điện thoại 02563.590.189) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

