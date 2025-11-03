Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Phát hiện thi thể phụ nữ trên sông Hà Thanh

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Trưa 3-11, người dân phát hiện 1 thi thể phụ nữ trôi trên sông Hà Thanh đoạn qua địa bàn khu phố 9 (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 3-11, ông Trương Thành T. (SN 1981, trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn Đông) trong lúc đang đi trên đoạn đường bê tông dọc bờ sông thì phát hiện thi thể (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đang trôi theo dòng nước.

Ông T. cùng một số thanh niên trong xóm dùng thuyền bơi ra đưa nạn nhân vào bờ tại khu vực gần đó và trình báo cơ quan Công an.

thi-the-nan-nhan-duoc-dua-vao-bo.jpg
Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào gần bờ. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giới, tóc ngắn, mặc đồ bộ màu tối có họa tiết bông hoa. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị liên hệ ngay với Công an phường Quy Nhơn Đông (qua số điện thoại 02563.590.189) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

