Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông Dinh

(GLO)- Trưa 14-10, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trên đoạn sông Dinh thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 14-10, Công an phường Quy Nhơn Đông tiếp nhận tin báo về việc có người dân phát hiện 1 thi thể chưa rõ danh tính. Địa điểm phát hiện là đoạn sông Dinh thuộc địa bàn khu phố 2, khu vực gần cầu ĐT639 đang xây dựng. Nạn nhân là nam giới, được phát hiện tử vong trong tư thế nằm úp.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Đặng Ngọc T. (SN 1970, ở phường Quy Nhơn Đông). Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ chức năng và người dân đưa lên bờ.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, ông T. có sức khỏe tâm thần không ổn định, thường hay đi lang thang nhặt ve chai. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông T. ra khỏi nhà rồi đi đâu không xác định.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.