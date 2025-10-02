Điều tra vụ thi thể người đàn ông đang phân hủy trong phòng trọ

(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc đang xác minh, điều tra vụ thi thể người đàn ông phân hủy trong một phòng trọ tại phường Quy Nhơn Bắc. Sự việc được phát hiện sáng 2-10.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sống cạnh phòng trọ trên đường Tây Sơn (quốc lộ 1D, thuộc khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) nghe mùi hôi phát ra từ căn phòng khóa trái cửa.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau đó người dân thông báo chủ nhà trọ và cùng nhau phá cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông trên nệm ở giữa phòng, đang trong quá trình phân hủy. Sự việc được lập tức được trình báo đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc triển khai lực lượng xác minh, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra.

Theo một nguồn tin của phóng viên, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Trần Thanh P. (SN 1973, quê ở thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể ông P. được bàn giao cho gia đình và được Đội SOS 115 Bình Định hỗ trợ đưa về quê nhà lo hậu sự.

Theo gia đình nạn nhân, ông P. rời nhà từ năm 2015, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tin tức. Còn người dân sống cạnh phòng trọ cho biết, nạn nhân đã không rời khỏi phòng khoảng 2-3 ngày trước khi sự việc được phát hiện.

“Vụ việc đang được lực lượng Công an và cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc thông tin.