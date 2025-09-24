Điều tra vụ việc thi thể cụ bà bị thiêu cháy ở xã Vĩnh Thịnh

(GLO)- Tối 23-9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan Công an đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà tử vong nghi vấn do bị lửa thiêu xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 22-9, người dân thôn Vĩnh Trường (xã Vĩnh Thịnh) phát hiện thi thể bà H.T.H. (79 tuổi, sống một mình) trong tình trạng bị thiêu cháy nên trình báo cơ quan Công an.

Thời điểm nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm, điều tra.

“Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ để gia đình bà H. lo hậu sự chu đáo”, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh thông tin.