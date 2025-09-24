Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Điều tra vụ việc thi thể cụ bà bị thiêu cháy ở xã Vĩnh Thịnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 23-9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan Công an đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà tử vong nghi vấn do bị lửa thiêu xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 22-9, người dân thôn Vĩnh Trường (xã Vĩnh Thịnh) phát hiện thi thể bà H.T.H. (79 tuổi, sống một mình) trong tình trạng bị thiêu cháy nên trình báo cơ quan Công an.

Thời điểm nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm, điều tra.

“Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ để gia đình bà H. lo hậu sự chu đáo”, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh thông tin.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

Tin tức

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

Pháp luật

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

Tuần tra, siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Gia Lai siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm ô tô chở quá tải trọng cho phép. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ bến bãi, góp phần bảo vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột.

Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

null