Phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ

Khoảng 13 giờ ngày 9-9, người dân trong khu vực phát hiện vật thể bất thường nổi tại mặt nước ở hồ công viên. Khi tiếp cận, người dân nhận thấy đây là xác chết nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Ảnh: Nam Lê

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Cơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành trục vớt thi thể. Bước đầu xác định thi thể là nam giới, tuổi khoảng ngoài 20.

Trên thi thể mặc quần jean, áo thun và áo khoác, tất cả đều màu đen. Trong túi quần của thi thể có 1 chiếc điện thoại, 1 gói thuốc lá, 1 chiếc bật lửa. Bên phần thân trái của thi thể có xăm hình 1 con cá chép lớn và 1 bông sen.