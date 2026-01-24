Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường An Nhơn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân và đối tượng chính sách

THẢO KHUY
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường An Nhơn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, UBND phường An Nhơn phối hợp với Hội đồng hương phường An Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 60 phần quà Tết cho trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, người neo đơn, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 12-2-2026 (nhằm 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Hội trường Đảng ủy phường An Nhơn.

cham-lo-tet-o-an-nhon.jpg
Phường An Nhơn dự kiến tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Ngân

Bên cạnh đó, phường An Nhơn tổ chức tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo “đỏ lửa” theo kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết.

Đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn thành lập 12 đoàn công tác trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 11 đến 12-2-2026.

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Cận cảnh tình trạng sụt lún, xô lệch tại kè chắn sóng đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) sau bão số 13.

Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

