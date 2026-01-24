Phường An Nhơn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân và đối tượng chính sách

Theo kế hoạch, UBND phường An Nhơn phối hợp với Hội đồng hương phường An Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 60 phần quà Tết cho trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, người neo đơn, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 12-2-2026 (nhằm 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Hội trường Đảng ủy phường An Nhơn.
Bên cạnh đó, phường An Nhơn tổ chức tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo “đỏ lửa” theo kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết.
Đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn thành lập 12 đoàn công tác trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 11 đến 12-2-2026.