Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND phân bổ 161 tỷ đồng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh để khẩn cấp khắc phục hư hỏng 64 công trình sau bão lũ cuối năm 2025.

ke-chan-song-luong-tau-vao-cang-ca-tam-quan-phuong-hoai-nhon-bac-bi-hu-hong-nang-sau-con-bao-so-13.jpg
Kè chắn sóng luồng tàu vào Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 13. Ảnh: Bình Dương

Theo đó, những công trình được khẩn cấp khắc phục gồm: các đập dâng, hồ chứa, kênh dẫn nước, thân đê/mái đê, kè. Đồng thời gia cố, ổn định công trình để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; bảo vệ đất đai, khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng trong khu vực.

Ngoài ra, tăng cường năng lực phòng - chống thiên tai; chống xói lở bờ sông, bờ biển; hạn chế ngập lụt và thiệt hại do lũ, triều cường; bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận và hoạt động sản xuất sinh hoạt.

mot-phan-than-ke-bien-cong-trinh-dai-tuong-niem-di-tich-lich-su-bai-bien-lo-dieu-thuoc-to-dan-pho-lo-dieu-phuong-hoai-nhon-dong-bi-hu-hong-sau-bao-lu-cuoi-nam-2025.jpg
Một phần thân kè biển công trình Đài tưởng niệm Di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu (tổ dân phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông) bị hư hỏng sau bão lũ cuối năm 2025. Ảnh: Bình Dương

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường; Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định làm chủ đầu tư để quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp.

Đề nghị các đơn vị đến ngày 31-1-2026 phải đảm bảo điều kiện dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho vụ Đông Xuân 2025-2026 đối với các danh mục kênh mương, hồ, đập và thi công hoàn thành các công trình trong năm 2026.

