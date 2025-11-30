Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Theo đó, đối với cây lúa nước, thời vụ gieo trồng được bố trí khác nhau giữa các xã, phường phía Đông và phía Tây của tỉnh. Ở khu vực phía Đông, chân ruộng 3 vụ gieo sạ từ 25-11 đến 5-12; chân ruộng 2 vụ gieo từ 15-12 đến 25-12, nhằm đảm bảo thời điểm lúa trỗ rơi vào đầu tháng 3-2026; các chân ruộng trũng xuống giống linh hoạt đến cuối tháng 1-2026. Ở phía Tây tỉnh, các chân ruộng chủ động nước gieo sạ trong 5-12 đến 31-12, tùy điều kiện từng địa phương; chân ruộng thiếu nước cuối vụ được khuyến cáo xuống giống sớm và kết thúc trước ngày 10-12; vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ xuống giống muộn hơn từ 20-12-2025 đến 10-1-2026.

Cơ cấu giống lúa cho từng vùng cũng được hướng dẫn rõ ràng. Khu vực phía Đông ưu tiên các giống ĐV108, VNR20, Đài Thơm 8, An Sinh 1399 ở chân ruộng 3 vụ; các giống Khang dân đột biến, ĐB6, cùng nhóm giống ngắn ngày, trung ngày và dài ngày được bổ sung theo điều kiện sản xuất. Một số giống triển vọng, như: ĐB18, TBT132, QC03, HG12… cũng được khuyến khích đưa vào khảo nghiệm. Tại khu vực phía Tây, các giống chủ lực gồm TBR97, ĐT100, Đài Thơm 8, Hương Thơm số 1, Nhị ưu 838; đồng thời bổ sung các giống OM5451, ST25, TBR225, HG12…

Đối với cây trồng cạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn gieo trồng từ tháng 11 đến hết tháng 12-2025 đối với chân đất cao, thoát nước tốt; chân ruộng thấp gieo từ tháng 1 đến đầu tháng 2-2026. Riêng các loại rau màu có thể bố trí rải vụ từ tháng 11-2025 đến hết tháng 2-2026. Danh mục giống bắp (ngô), đậu phụng (lạc), mì (sắn), mía được khuyến cáo theo hướng sử dụng giống chất lượng, ít sâu bệnh, hạn chế giống kém chất lượng, nhất là đối với sắn có nguy cơ nhiễm bệnh khảm lá.

Đối với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả, các địa phương được yêu cầu rà soát diện tích, quản lý chặt chẽ theo kế hoạch được phê duyệt, tránh phát triển nóng. Công tác tái canh cà phê tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Thời vụ trồng mới và tái canh phải phù hợp điều kiện khí hậu và nguồn nước từng vùng; đồng thời chọn giống theo nhu cầu thị trường, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và phù hợp thổ nhưỡng.

Ở khu vực phía Đông, chân ruộng 2 vụ gieo sạ từ 15-12 đến 25-12, nhằm đảm bảo thời điểm lúa trỗ rơi vào đầu tháng 3-2026. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với lịch thời vụ và cơ cấu giống, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo sản xuất. Các địa phương phải theo dõi sát tình hình thời tiết, mưa lũ để bố trí xuống giống sớm, tập trung, linh hoạt; ưu tiên giống ngắn ngày, giảm chi phí sản xuất thông qua giảm lượng giống gieo, phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các vùng đất kém hiệu quả được khuyến khích nhằm nâng cao giá trị kinh tế, thích ứng khí hậu. Sở yêu cầu tăng cường xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn. Công tác kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; quản lý mã số vùng trồng, đặc biệt vùng trồng phục vụ xuất khẩu phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, tỉnh hướng tới thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến sâu, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông, logistics nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của nông sản Gia Lai. Việc ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ Đông Xuân 2025-2026 được kỳ vọng giúp nông dân chủ động sản xuất, hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.