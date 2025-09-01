Danh mục
Gia Lai: Tìm thấy thi thể 1 phụ nữ bị nước cuốn khi đi qua đập tràn

(GLO)- Sáng 1-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng chức năng xã đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi (SN 2003, trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn làng Dút 1 (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31-8, anh Hran (SN 2006, trú làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) điều khiển xe máy BKS 71X1-105.21 chở vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai (SN 2023) lưu thông từ làng Dút 1 về làng Bui. Khi đi qua đập tràn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui, cả gia đình bị dòng nước lũ cuốn trôi. Anh Hran kịp cứu con trai, còn chị Đa Wi mất tích.

1756708777139.jpg
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ sáng 1-9. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (khu vực Pleiku)-Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó trưởng phòng.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, trời tối và mưa lớn nên công tác tìm kiếm phải tạm dừng lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Đến sáng 1-9, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Khoảng 10 giờ 15 phút, thi thể chị Đa Wi được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5 km.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo quy định.

Clip: Nơi xảy ra sự việc là đập tràn, nước lớn và chảy xiết. Thực hiện: Chu Hằng
null