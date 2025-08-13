Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 11-8, tàu cá số hiệu PY 4086-TS (do ông Huỳnh Văn Hùng, 53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo) hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai).

Lúc này, tàu cá của ông Hùng bị 1 tàu sắt di chuyển theo hướng Bắc - Nam tông chìm. Hậu quả, ông Hùng, ông Thạch và ông Phạm Hùng (49 tuổi, ở cùng địa phương) rơi xuống biển.

Sau đó, ông Huỳnh Văn Hùng và ông Phạm Hùng được 1 tàu cá của ngư dân địa phương cứu vớt vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng sức khỏe ổn định.

Quân y BĐBP thăm khám sức khỏe ngư dân Trần Ngọc Thạch. Ảnh: Thanh Bình

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã chủ động liên hệ với Đồn Biên phòng Mỹ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) thông báo hỗ trợ ngư dân tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, thông báo cho các phương tiện trên địa bàn đơn vị quản lý đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn tập trung tìm kiếm nạn nhân và phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh phương tiện tông va.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (thứ 3 từ trái qua) từ vận tải VTT-169. Ảnh: Thanh Bình

Đến 16 giờ 50 phút ngày 12-8, ngư dân Trần Ngọc Thạch đã được tàu vận tải VTT 169 phát hiện, cứu vớt. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã liên hệ, tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch từ tàu VTT 169 và bàn giao cho gia đình.