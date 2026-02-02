Công an xã Kông Chro kịp thời giải cứu 2 học sinh mắc kẹt khi thủy điện xả nước

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGỌC THANH
THÚY TRINH
(GLO)- Công an xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa giải cứu thành công 2 học sinh bị mắc kẹt khi đi chơi tại khu vực hạ lưu Thủy điện Đắk Srông.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 30-1, Công an xã Kông Chro nhận được tin báo em Nguyễn Hữu T. (SN 2010, trú tại thôn 3, xã Chơ Long) và em Nguyễn Xuân H. (SN 2009, trú tại thôn 2, xã Chơ Long) bị mắc kẹt khi Thủy điện Đắk Srông xả nước.

Lực lượng Công an xã Kông Chro đã giải cứu thành công 2 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và sức khỏe. Ảnh: T.T

Trước tình hình đó, Công an xã đã báo cáo chính quyền địa phương và nhanh chóng huy động 11 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở sử dụng áo phao, dây thừng và phao cứu sinh phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để giải cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, Trung tá Trần Đình Sự - Phó Trưởng Công an xã nhận thấy tình hình khẩn cấp nên đã triển khai lực lượng giải cứu và chủ động liên hệ với Thủy điện Đắk Srông ngừng việc xả nước để đảm bảo an toàn cho 2 học sinh.

Đến 20 giờ cùng ngày, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết đoán, lực lượng Công an xã đã triển khai các biện pháp cứu hộ an toàn, kịp thời đưa 2 em ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và sức khỏe.

Gia đình 2 em đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là các em nhỏ không vui chơi, tắm, đánh bắt cá tại khu vực gần thủy điện, đập tràn, sông, suối để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

